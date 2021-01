Fericgla alerta sobre la desaparició dels rituals d'iniciació

Santi Palos

28.01.2021 | 11:55

La desaparició de molts rituals d'iniciació o de pas, que s'està produint a la societat actual, poden ser l'origen de trastorns psicològics i socials, assenyala l'antropòleg Josep Maria Fericgla a l'estudi que acaba de publicar a la revista científica nord-americana Journal of Transpersonal Research. Fericgla, barceloní, però vinculat a Terrassa, on sovint fa conferències (les més recents, al Centre Cultural) analitza en aquest treball aquell moments i esdeveniments que cada cultura tradicionalment ha creat per marcar, per exemple, el pas d'una etapa de la vida a una altra, o una situació vital nova, de manera que les persones puguin harmonitzar emocions i racionalitat. Per aquest antropòleg, la desaparició d'aquestes "iniciacions" "és una de les claus de l'actual estat de confusió social en què viuen els ciutadans dels països occidentals". Fericgla, un dels grans especialistes mundials en l'estudi dels estats de consciència i el xamanisme, és autor d'una trentena de llibres, entre ells "El bolet i la gènesi de les cultures" o "Ayahuasca, la realidad detrás de la realidad : sus usos en psicoterapia y en el cultivo del mundo interior".