50 anys del concert de Pete Seeger a Terrassa

Santi Palos

28.01.2021 | 11:32

Dilluns farà 50 anys del concert de Pete Seeger (1919-2014) a Terrassa. L'1 de febrer de 1971, el mític cantautor nord-americà va actuar al Pavelló d'Esports de la Sagrada Família (avui Sferic) de Terrassa ple de gom a gom (amb 3.098 entrades venudes). Organitzat oficialment per Cáritas de la parròquia de Sant Llorenç (realment, pel clandestí Comitè de Solidaritat amb els Presos), el concert va sorgir d'una proposta del cantant Raimon, que feia poc que havia actuat amb ell als Estats Units. El recital es va fer amb el pavelló envoltat de policia armada, a peu i a cavall, i molts cotxes i autocars, d'espectadors procedents d'arreu de Catalunya. Es van produir "cues als accessos, que eren, tal com són avui dificultosos i estrets. El públic, els qui tenien entrada i els que no l'havien aconseguit, va trencar els controls i hi ha haver desori", recorda Josep Maria Font, que era en l'equip organitzador. El concert, però, "transcorregué sense més incidents. Algun vidre de la porta d'accés trencat i cap detingut, tot un èxit". L' acte va començar amb Raimon fent una breu introducció, i tot seguit Pete Seeger va començar amb "Guantanamera" un repertori de trenta cançons, moltes corejades pel públic. Font pensa que el concert de Pete Seeger a Terrassa va ser "un respir de llibertat en aquella llarga dictadura de la qual encara no ens hem desempallegat". Curiosament, no es coneix cap enregistrament i fotografia del concert, i Font fa una crida a possibles persones que puguin tenir-ne.