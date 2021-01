El Trio Nilo buscarà les fonts del jazz a la jam session de la Cava

Santi Palos

27.01.2021 | 12:48

Ara ja no són d'entrada gratuïta (sinó que val tres euros), però les jam sessions dels dijous segueixen a la Nova Jazz Cava. La de demà la protagonitza el Trio Nilo, que formen Ernest Pipó (guitarra elèctrica), Tomàs Pujol (contrabaix) i Kike Pérez (bateria), tres estudiants del Taller de Músics ESEM. També pujarà a l'escenari, en condició d'artista convidat, el saxofonista Edu Pons. El concert començarà a les vuit del vespre, i la Nova Jazz Cava obrirà les portes mitja hora abans. Per divendres, la Cava ha programat l'actuació del contrabaixisita Horacio Fumero i la pianista i cantant Lucía Fumero, que són pare i filla. Dissabte hi actuarà el Marc Uroz Quintet.