Jacint Cadevall, a l'exposició que l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa va organitzar amb motiu del seu 75è aniversari, l'any 2018. Nebridi Aóztegui Jacint Cadevall, a l'exposició que l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa va organitzar amb motiu del seu 75è aniversari, l'any 2018.

Un pessebre nou cada festivitat de Nadal durant els darrers seixanta anys

Santi Palos

26.01.2021 | 20:39

"No hi ha a Catalunya ni en tot l'Estat cap altre pessebrista en actiu amb una trajectòria tan intensa (gairebé un pessebre a l'any els darrers seixanta anys) ni tan dilatada", s'afirma de Jacint Cadevall i Soler (Terrassa, 1927) en l'extens retrat biogràfic que publica el butlletí del darrer trimestre de l'any de l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa. Encara se'n recorda del que, a 8 anys, va fer dins d'una portadora sobre el seu petit escriptori. Als 13 ja havia esdevingut l'encarregat de fer el pesebre a casa, i aquell mateix any, el 1940, va començar a participar en el Concurs (el 1945 fou premiat). Només en tenia 16 quan va ser un dels fundadors de...