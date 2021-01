La Nova Jazz Cava es converteix avui en una sala de ball "vintage" La Nova Jazz Cava es converteix avui en una sala de ball "vintage"

Santi Palos

22.01.2021 | 21:07

El concert d'avui a la Nova Jazz Cava sembla pensat expressament per la plètora d'aficionats a ballar lindy hop i swing que existeix a Terrassa, amb el professor de literatura Jaume Aulet de cor quiet. La cantant Rocío Angué-Eson, el trompetista Matthew Simon i The Swing Machine (un trio de piano, contrabaix i bateria) tocaran un repertori de peces ballables de les dècades de 1920, 1930 i 1940. És a dir, de jazz, blues, swing, i boogie- woogie d'aquest període, i fins i tot algun rock and roll primitiu, i peces de gèneres una mica oblidats (charleston, shag, balboa). Per dir-ho amb una altra tonalitat, temes que havien cantat i tocat Ella Fitzgerald, Ray Charles, Louis Armstrong, Louis...