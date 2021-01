Només dues estrenes

Cartellera

Dolors Font

22.01.2021 | 21:07

Aquesta setmana només s'han estrenat dues pel·lícules: "Hope" i "La maldición de Lake Manor". També torna a la cartellera "Las niñas", després d'haver aconseguit nou candidatures als Goya. "Hope", de Maria Sodahl, és la pel·lícula que representarà Noruega als Oscar després d'haver aconseguit premis en els festivals de Berlín i Trondheim. Explica la història d'una dona a qui li diagnostiquen un càncer terminal i es basa en les experiències de la pròpia directora, que va patir un tumor cerebral i el va superar malgrat que els metges li donaven pocs mesos de vida. El guió, encara que conté situacions molt dures, evita els excessos lacrimògens i incideix tant en la malaltia com en les relacions de la protagonista amb el marit i els fills. El film destaca sobretot per les interpretacions d'Andrea Braein Hovig i Stellan Skarsgârd, en uns personatges molt creïbles i ben construïts. La única cosa que potser se li pot retreure és que el metratge és un pèl llarg ja que supera les dues hores. La curiositat és que Maria Sodahl, la directora, va consultar amb el marit i els fills tots els aspectes del guió que feien referència a les situacions familiars i que totes les persones que interpreten metges i infermeres són professionals sanitaris de debó. (Catalunya VOSE i doblada i Cinesa només doblada).

En solitari

"La maldición de Lake Manor" ("Il nido") és la primera pel·lícula dirigida en solitari per Roberto de Feo i ens arriba després d'haver tingut una bona acollida als festivals de Locarno i Sitges. És un film de terror ambientat en una mansió al mig del bosc, on viu un nen paraplègic amb la seva mare. La pel·lícula destaca per l'ambientació, l'atmosfera i la fotografia. El guió està més o menys inspirat en "Los otros" d'Amenábar i "El bosque" de Shyamalan però també es guarda alguna sorpresa. El què falla una mica és el ritme. La curiositat és que l'equip va trigar un any i mig en trobar la casa adequada per fer-hi el rodatge, que finalment es va efectuar en un casalot abandonat prop de Torí. Els protagonistes són el debutant Justin Alexander Korovkin, Francesca Cavallin, Ginevra Francesconi i Maurizio Lombardi, que és el que s'ha emportat les millors crítiques després de les projeccions dels festivals. (Cinesa).

Torna a la cartellera "Las niñas", de Pilar Palomero, una història tendra i molt ben interpretada protagonitzada per les alumnes d'un col·legi de monges "fatxes", que va passar bastant desapercebuda quan es va estrenar fa pocs mesos. El motiu de la reestrena és que, increïblement, ha obtingut nou candidatures als Goya. El què és curiós és que "Adú" ha aconseguit tretze "nominacions" i, en canvi, a la nostra ciutat no es reestrena. (Cinesa).

Continuen en cartell: "El padre" (Cinesa), "Els Elfkins" (Catalunya, en català, només dissabte i diumenge i Cinesa en català i castellà), "23 paseos" (Catalunya, VOSE i doblada), "Wonder Woman 1984" (Cinesa), "Salvaje" (Cinesa), "Vacaciones contigo... y tu mujer" (Cinesa), "Hasta el cielo" (Cinesa), "La última gran estafa" (Cinesa), "Trolls 2: gira mundial" (Cinesa), "Los Croods: una nueva era" (Cinesa) i "En guerra con mi abuelo" (Cinesa).