El musical We love Queen, sobre la mítica banda, torna a escena

Redacció

22.01.2021 | 21:07

"We will rock you", "Show must go on", "Don't stop me now" o "I want to break free" són alguns himnes de la història de la música que, com a tals, han traspassat els temps i les generacions. Al darrere hi ha la mítica banda britànica Queen i el carisma del seu icònic cantant, Freddie Mercury, que va morir el 1991, als 45 anys, a causa de la sida. A manera d'homenatge a un dels grups de rock més importants i influents del segle XX va concebre's l'espectacle "We love Queen", que avui torna al Centre Cultural després d'haver-s'hi programat l'any passat i d'haver reunit uns 1400 espectadors (les entrades van exhaurir-se). En concret serà en una doble funció, a les cinc de la tarda i a les vuit del vespre.

La proposta esdevé una oportunitat per als fans de Queen que volen retrobar-se amb unes cançons que ja formen part de l'imaginari col·lectiu mundial. La posada en escena està pensada com si fos una litúrgia d'exaltació a la vida i l'obra del grup londinenc, a través de l'escenificació d'una catedral amb vitralls de diferents colors, i una gran escalinata presidida per un tron reservat al rei Freddy Mercury. La figura del cantant, l'interpreta Enrique Sequero. L'acompanyen l'actor i també cantant Manuel Bartoll, i tres parelles de ballarins en les coreografies. Tot això amb la música en directe dirigida per Julio Vaquero (guitarra i veu), acompanyat de Jorge Ahijado (guitarra i veu), Mi-cky Martínez (bateria) i Sergio González (teclats).

Quinze cançons

El "show" s'obre amb el tema "A kind of magic", el "single" principal de l'àlbum que, amb el mateix nom, Queen va publicar al Regne Unit el 1986. I es tanca amb "We are the champions", una cançó que Mercury va compondre per al disc "News of the world" (1977), i que ha esdevingut un himne pràcticament inevitable d'entonar en les grans victòries esportives.

Són un total de quinze cançons repartides al llarg del 95 minuts que dura el musical, en els quals els espectadors també escoltaran les notes de "Radio Ga Ga", "Somebody to love", "I want it all" "Another one bites the dust", "Under preasure", "One vision", "Who wants to live forever", "Friends will be friends" i, una altra de les partitures més recordades de Queen, "Bohemian rapsody", escrita pel mateix Mercury per a l'àlbum "A night al the opera", publicat el 1975.

"We love Queen"

Lloc: Centre Cultural Terrassa.

Dia: dissabte, 23 de gener, a les 17 i les 20 hores.

Durada: 95 minuts.

Preu: entre 20 i 24 euros