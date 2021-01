"We love Queen" és un musical tribut a la influent banda encapçalada pel cantant Freddie Mercury. "We love Queen" és un musical tribut a la influent banda encapçalada pel cantant Freddie Mercury.

El musical We love Queen, sobre la mítica banda, torna a escena

Redacció

22.01.2021 | 21:07

"We will rock you", "Show must go on", "Don't stop me now" o "I want to break free" són alguns himnes de la història de la música que, com a tals, han traspassat els temps i les generacions. Al darrere hi ha la mítica banda britànica Queen i el carisma del seu icònic cantant, Freddie Mercury, que va morir el 1991, als 45 anys, a causa de la sida. A manera d'homenatge a un dels grups de rock més importants i influents del segle XX va concebre's l'espectacle "We love Queen", que avui torna al Centre Cultural després d'haver-s'hi programat l'any passat i d'haver reunit uns 1400 espectadors (les entrades van exhaurir-se). En concret...