El Museu Tèxtil inaugura l'exposició col·lectiva "L' atracció del blanc"

23.01.2021 | 04:00

A l'Espai Zero del Centre de Documentació i Museu Tèxtil s'hi pot veure des de demà diumenge l'exposició "L'atracció del blanc, la seducció de la fibra". És una mostra organitzada per l'A-FAD, l'Associació d'Artistes i Artesans del FAD (Foment de les Arts i del Disseny) i que presenta treballs d'onze creadors. Tots han estat desenvolupats basant-se en l'absència de color "o, dit d'una altra manera, amb el blanc com a punt de partida essencial i amb la fibra com a matèria". "L'atracció del blanc, la seducció de la fibra" es podrà visitar fins al pròxim 4 d'abril, amb entrada gratuïta.