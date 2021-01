El fiscorn de Milena Casado sonarà aquest vespre a la Jazz Cava Jazz Cava El fiscorn de Milena Casado sonarà aquest vespre a la Jazz Cava

21.01.2021 | 20:26

La seva actuació al cicle d'estiu "Jazz a la fresca" de l'any 2018 va ser el descobriment, per al públic terrassenc, de Milena Casada, que puja a l'escenari amb un instrument no massa habitual en el món del jazz com és el fiscorn. Casado torna avui a Terrassa per oferir, a les vuit del vespre, a la Nova Jazz Cava, un repertori format gairebé exclusivament per composicions pròpies. Les toca amb Manel Fortià (contrabaix) i Ramon Prats (bateria). Graduada per la prestigiosa Berklee College of Music, Milena Casada ha actuat a clubs de Nova York de tanta upa com el Blue Note, el Dizzy's o el Smalls Jazz, i també a festivals nord-americans de jazz com els de Monterrey ,...