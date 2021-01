La dona de Francesc Íñiguez, nua i de moda

Santi Palos

21.01.2021 | 20:26

Per un fotògraf, especialitzar-se en la fotografia de moda pràcticament equival a fer-ho de la figura femenina. Francesc Íñiguez i Sastre (Terrassa, 1959) no s'ha escapat d'allò que deia Helmut Newton que "l'home, en la fotografia de moda, és com un complement més, com un barret o unes sabates". Fa molts anys que treballa, doncs, el retrat de dones, i periòdicament en mostra públicament els resultats. Ho ha fet al llarg d'aquesta dècada a moltes exposicions ("Fashion", "Models", "Moments d'imatges", "Un viatge pel 080", "Fashion photography", "Fashion portrait") i des d'aquesta setmana, i fins al 28 de febrer, les seves darreres obres es poden veure a la sala Espai Fotoclub del Centre Cultural Terrassa.

"Formes, línies i misteri"

Íñiguez ha batejat "W (woman)" aquesta col·lecció d'imatges que vol ser "un homenatge a la dona", amb fotografies de retrat i moda, i també de nu. "La fotografia de nu, a vegades titllada de provocadora e incòmoda, intenta representar de forma natural la bellesa i la sensualitat del cos femení", assenyala l'autor, que cita a Herbert Ritts per tal d'afirmar que també "és una cosa alliberadora perquè permet degustar formes, línies i misteri".

En el retrat femení, "un dels gèneres artístics més antics", Íñiguez, busca transmetre "sentiments, estil i expressivitat", basant-se en una autèntica passió per la representació de la bellesa del cos de la dona. En les fotografies de moda, en canvi, es tracta de combinar l'atractiu femení amb els vestits i complements que l'envolten, al servei de "potenciar els colors, dissenys i textures". Íñiguez és l'actual president del Fotoclub Terrassa.