Una de les fotografies de Francesc Íñiguez de l'exposició "W (woman)". Una de les fotografies de Francesc Íñiguez de l'exposició "W (woman)".

La dona de Francesc Íñiguez, nua i de moda

Santi Palos

21.01.2021 | 20:26

Per un fotògraf, especialitzar-se en la fotografia de moda pràcticament equival a fer-ho de la figura femenina. Francesc Íñiguez i Sastre (Terrassa, 1959) no s'ha escapat d'allò que deia Helmut Newton que "l'home, en la fotografia de moda, és com un complement més, com un barret o unes sabates". Fa molts anys que treballa, doncs, el retrat de dones, i periòdicament en mostra públicament els resultats. Ho ha fet al llarg d'aquesta dècada a moltes exposicions ("Fashion", "Models", "Moments d'imatges", "Un viatge pel 080", "Fashion photography", "Fashion portrait") i des d'aquesta setmana, i fins al 28...