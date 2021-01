Un documental trenca el silenci que envolta les dones violades en les guerres

22.01.2021 | 12:17

Vint-i-cinc anys després que acabés la guerra de Bòsnia, les desenes de milers de dones que van ser violades i els fills que van tenir fruit d'aquelles agressions són avui dia "supervivents de la guerra i víctimes de la pau", segons Teresa Turiera-Puigbó, que ha recollit la seva veu en un documental. "Encara hi ha algú al bosc" és el títol de la pel·lícula que signa aquesta periodista de llarga trajectòria, que va informar en el seu moment dels judicis de la Cort Penal Internacional de La Haia als criminals que van utilitzar la violació com a arma de guerra i ara ha tornat als Balcans per parlar amb les víctimes. "Encara hi ha algú al bosc" s'ha estrenat aquest mes en la plataforma Filmin, ho farà pròximament al canal holandès de documentals NPO.