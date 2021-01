El festival BCNegra dedica a la Rambla una edició totalment virtual

21.01.2021 | 12:46

Joyce Carol Oates, Claudia Piñeiro, Olga Merino, Juan Gómez Jurado, Víctor del Árbol, Rosa Ribas, Marta Sanz, Lorenzo Silva, Alicia Giménez Barlett, o Sandrine Destombes són alguns dels autors que participaran en el XVI festival BCNegra de Barcelona, que aquest any serà "cent per cent virtual".En la presentació del festival, aquest matí, el comissari de BCNegra, l'escriptor Carlos Zanón, ha dit que en un any especialment difícil, BCNegra vol reivindicar el fet cultural com a element essencial per a la societat. Aquest any BCNegra dedica temàticament la seva edició a un dels carrers més emblemàtics i literàriament magnètics de Barcelona, especialment per a la novel·la negra, La Rambla, que durant uns dies es convertirà en "la Rambla Negra".Zanón ha justificat l'elecció de la Rambla, perquè "amb la pandèmia es va quedar sense turistes i els barcelonins havien de tornar a aquest espai".