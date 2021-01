"Adú" parteix amb 13 nominacions, una d'elles a la millor fotografia per Sergi Vilanova, de l'Escac. "Adú" parteix amb 13 nominacions, una d'elles a la millor fotografia per Sergi Vilanova, de l'Escac.

El talent de l'Escac està en onze pel·lícules nominades als Goya

Mercè Boladeras

19.01.2021 | 20:40

Nova edició dels Premis Goya de cinema i nova oportunitat per premiar el talent de l'Escola Superior de Cinema de Catalunya (Escac) que té la seu a Terrassa. El centre de formació universitària en el setè art torna a demostrar que els seus estudis tenen nivell i qualitat, i que hi ha alumnes que tenen la sort de fer valorar el seu esforç i la seva creativitat a les pantalles. L'Academia de Cine va donar a conèixer ahir les nominacions a la 35 edició de la gran festa del cinema d'abast nacional i, un cop més, hi ha graduats sortits de l'Escac. En concret, un total d'11 produccions candidates a tenir l'estatueta compten amb el talent de l'escola. La pel·lícula...