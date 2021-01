Jesús Guzman presenta un llibre de retrats

Santi Palos

20.01.2021 | 13:30

L'il·lustrador terrassenc Jesús Guzmán presenta avui a les set la tarda, a Amics de les Arts, el seu llibre "8 años con Pandora". És una recopilació de retrats, d'estil caricatura, en què fa palès el seu gust pel còmic de terror (hi són dibuixats el protagonista de la pel·lícula "Psicosis" i els personatges de "La família Munster"). Una estètica, però, que també desenvolupa per tal per donar la seva visió de quadres famosos ("La Gioconda) i artistes com ara Olvido Gara "Alaska" o el terrassenc David Millán, que justament farà de presentador de l'acte.