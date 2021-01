Andrea Carter, protagonista de la jam session de la Nova Jazz Cava

Santi Palos

20.01.2021

La cantant Andreu Carter serà demà a l'escenari de la Nova Jazz Cava, encapçalant el quartet de la jam session d'aquesta setmana. Rai Castells (guitarra), Pep Coca (contrabaix) i Pau Gurpegui (bateria) són el Groove Collective que l'acompanyarà en un repertori que inclou des de peces originals de clàssics del jazz i el soul com "Summertime" o "At Last" fins a cançons de bossa nova i neo soul. Aquesta setmana, i de manera excepcional, la jam session és de pagament (tres euros), tot i que manté la gratuïtat pels socis. El concert començarà a les vuit del vespre, amb obertura de portes mitja hora abans.

