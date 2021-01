El terrassenc Geoffrey Cowper ha dirigit el videoclip de la banda sonora de "Los espabilados"

18.01.2021 | 12:28

Acaba de presentar-els "Los espabilados", el nou single i videoclip d'Alfred García per a la nova sèrie original de Movistar+, creada per Albert Espinosa. La sèrie s'estrena el pròxim 29 de gener. El videoclip, com ja va passar amb el seu primer single "De la terra fins a Mart", està dirigit pel graduat i professor egarenc de l'escola Geoffrey Cowper, amb muntatge de Pau Morell i els efectes especials a càrrec del VFX Lab Pro de l'escola, amb Lluís Castells com a supervisor. El videoclip ha comptat a més amb graduats en tots els departaments de l'equip tècnic.