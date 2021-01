Fotoclub Terrassa inaugura una exposició d'homenatge a la dona

18.01.2021 | 12:02

Sala Espai Fotoclub del Centre Cultural Terrassa inaugura aquest dimecres l'exposició "W de Woman" de Francesc Íñiguez i Sastre. En aquesta mostra, l'autor vol retre homenatge a la dona, amb fotografies de retrat, nu i moda. Francesc Iñiguez és president del FotoClub Terrassa, membre de la Federació Catalana de Fotografia i del comité editorial de l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya i col·laborador de l'Institut Català de la Moda. Per motius de salut per la Covid no hi haurà acte d'inauguració, però és podrà concertar una visita amb l'autor.