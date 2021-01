Històries d'amor a la cartellera

Cartellera

Dolors Font

15.01.2021 | 20:46

Aquesta setmana torna a la cartellera, amb honors d'estrena amb motiu del seu vintè aniversari, un clàssic modern com "Deseando amar". Les altres novetats són "23 paseos", "Els Elfkins" i "Vacaciones contigo... y tu mujer". Dimecres la Filmoteca recupera "Perros de paja".

"Deseando amar" ("In the mood for love"), de Wong Kar-Wai, és un preciós drama romàntic que, amb sensibilitat i sensualitat, reflexiona sobre els sentiments, les relacions humanes, la infidelitat i l'amor impossible. La construcció dels personatges, la direcció, els diàlegs i la fotografia són impecables i la posada en escena és força original. En el seu moment va triomfar a Cannes, Faro, Durban, Valdivia i altres festivals i molts països la van votar com la millor pel·lícula estrangera de l'any. Ara, dues dècades més tard, torna a les pantalles amb honors d'estrena. Maggie Cheung i Tony Leung en són els protagonistes. (Catalunya, VOSE i doblada).

"23 paseos", de Paul Morrison, també és un drama romàntic, en aquest cas sobre el tema de l'amor en la tercera edat. El guió reflecteix les pors i dubtes de les persones que han patit i que s'ho pensen dues vegades abans d'iniciar una nova relació. Dave Johns i Alison Steadman ofereixen bones interpretacions dels personatges, dos desconeguts que es coneixen passejant el gos. La curiositat és que el director va conèixer, tot passejant el gos, la dona que seria la seva professora de castellà. A la pel·lícula hi ha afegit la història d'amor. (Catalunya, VOSE i doblada).

A la proposta infantil, gnoms

"Els Elfkins", d'Ute von Münchow-Pohl, és la proposta infantil de la setmana. És una pel·lícula de dibuixos animats tendra, alegre, simpàtica i positiva que explica la història d'uns gnoms que fa dos-cents anys que estan amagats sota terra. Un dia, decideixen sortir a la superfície, viure aventures i ajudar la gent. (Catalunya dissabte i diumenge en català i Cinesa en castellà).

"Vacaciones contigo... y tu mujer" ("Antoinette dans les Cévennes"), de Caroline Vignal, és una comèdia francesa sobre una professora que s'embolica amb el pare d'una alumna i planifica unes vacances amb ell. Tanmateix, el seu amant acaba marxant a fer senderisme amb la família i la protagonista decideix seguir-los. La directora, que també és autora del guió, s'ha inspirat en part en una obra de Robert Louis Stevenson ("Viajes con una burra por los montes de Cévennes") per descriure l'aventura que viu la protagonista al Parc Natural de Cévennes. (Cinesa).

"Perros de paja", de Sam Peckinpah, és un clàssic molt polèmic de 1971, basat en una novel·la de Gordon M. Williams, que reflexiona sobre la violència. La banda sonora de Jerry Fielding va ser "nominada" als Oscar. Dustin Hoffman, Susan George i Peter Vaughan encapçalen el repartiment. (Filmoteca, Catalunya, només dimecres tarda, VOSE).

Continuen en cartell: "El padre", "Wonder Woman 1984", "La última gran estafa", "En guerra con mi abuelo", "Hasta el cielo", "Los Croods: una nueva era", "Salvaje", "Trolls 2" i "El pequeño vampiro", totes a Cinesa.