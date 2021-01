"Deseando amar", de Wong Kar-Wai, torna a la gran pantalla amb motiu del seu vintè aniversari. "Deseando amar", de Wong Kar-Wai, torna a la gran pantalla amb motiu del seu vintè aniversari.

Històries d'amor a la cartellera

Dolors Font

15.01.2021 | 20:46

Aquesta setmana torna a la cartellera, amb honors d'estrena amb motiu del seu vintè aniversari, un clàssic modern com "Deseando amar". Les altres novetats són "23 paseos", "Els Elfkins" i "Vacaciones contigo... y tu mujer". Dimecres la Filmoteca recupera "Perros de paja". "Deseando amar" ("In the mood for love"), de Wong Kar-Wai, és un preciós drama romàntic que, amb sensibilitat i sensualitat, reflexiona sobre els sentiments, les relacions humanes, la infidelitat i l'amor impossible. La construcció dels personatges, la direcció, els diàlegs i la fotografia són impecables i la posada en escena...