Abad, Agut i Miralda, per primer cop junts a la Sala Muncunill

15.01.2021 | 20:46

Els amants de l'art contemporani tenen, a partir d'avui, una nova proposta a la Sala Muncunill de la plaça Didó. L'espai obre l'exposició "Lentament una olor al fons de la teva mirada", un recorregut, a través de la mirada i dels sentits, per la col·lecció olorVisual de la Fundació Ernesto Ventós, una de les col·leccions d'art contemporani més importants del país propietat del perfumista Ernesto Ventós, recentment traspassat. La mostra permetrà veure, per primera vegada en un sol espai, obres dels terrassencs Antoni Miralda, Francesc Abad i Pep Agut, Per altra banda, també a l'EspaiDos de la mateixa sala hi ha l'exposició «L'evolució de l'art digital», de Pedro Johnson (Pedrito Artz), que presenta una selecció dels seus treballs de retrats emmarcats en l'estil del Pop-Art.