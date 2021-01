Sergi Belbel firma la comèdia "Angle mort" amb Roc Esquis

15.01.2021 | 12:34

El dramaturg i director terrassenc Sergi Belbel estrena obra a Barcelona. Es tracta d'"Angle mort", una comèdia que parla sobre els acomiadaments empresarials i que està escrita juntament amb Roc Esquius i dirigida per Lluís Elías. L'obra s'estrena aquest 20 de gener a la Sala Versus Glòries. La interpretació està a càrrec de Berta Bahr, Ramon Godino, Alberto Lozano i Rafaela Rivas. El tàndem Belbel-Esquis proposa un joc dramatúrgic que parla dels temps terribles que estem vivim i fins on estem disposats a arribar per no perdre la feina.