Òscar Muñoz dona veu al relat de violència sexual als Balcans

Mercè Boladeras

13.01.2021 | 21:16

Portar a escena fets històrics d'enorme transcendència perquè el públic pugui saber més detalls i a la vegada en prengui consciència. Aquest també és un objectiu de molts escriptors i directors teatrals com és el cas d'Anna Maria Ricart Codina i Joan Arqué Solà. Ambdós, juntament amb la investigadora i documentalista, Teresa Turiera-Puigbó Bergadà, signen l'obra "Encara hi ha algú al bosc", basada en les dones supervivents de la violència sexual a la guerra dels Balcans.

L'obra compta amb un equip artístic de primera, entre el que figura Òscar Muñoz, de Terrassa. L'actor ha explicat que "es tracta de fer aflorar i posar veu al relat d'unes dones que van ser assetjades sexualment a la guerra de Bòsnia i les seves conseqüències. I també quina és la situació actual d'aquestes dones i dels fills que van tenir, alguns dels quals van ser adoptats per altres persones".

Muñoz dona testimoni d'aquesta dramàtica història al costat de Montse Esteve, Judit Farrés, Ariadna Gil, Erol Lleri, Pep Pascual i Magda Puig. "És una obra meravellosament dura. Haig de reconèixer que cada vegada que escolto el relat d'aquestes dones a través de les actrius, m'emociono molt. Però el fet que recollim la veu dels joves, dels fills d'elles, fa que el relat de gran cruesa pugui donar també un missatge d'esperança".

L'actor explica que la proposta és fruit d'un treball molt intens. "Els impulsors, Ricart, Turiera i Arqué, s'han documentat molt i molt bé. Van viatjar als Balcans per trobar i conèixer testimonis reals". L'obra recull el testimoni de tres víctimes i els seus fills. També hi ha el testimoni d'un criminal de guerra condemnat i d'un company del fotoperiodista Jordi Pujol Puente, que va morir a Sarajevo l'any 1992 quan estava cobrint la guerra de Bòsnia pel diari Avui". Aquests personatges masculins estan a càrrec de Muñoz.

Estrena a Sarajevo

L'obra "Encara hi ha algú al bosc" es va estrenar a l'octubre a Igualada, va girar per alguns municipis i ara fa estada a la Sala Petita del TNC de Barcelona fins al 7 de febrer, acompanyada de documental i exposició. Muñoz diu que està previst que el mes d'abril es pugui representar a Sarajevo. En paral·lel hi hauran també més funcions per Catalunya, però Terrassa no hi és de moment.

L'actor se sent content que els teatres, amb les restriccions, estiguin oberts. "Ara toca reprendre els projectes que es van estroncar amb la Covid a la primavera i, esperem, anar fent". Muñoz diu que està de sort perquè ha anat treballant amb gires d'obres estrenades i en el rodatge de la sèrie sobre Frederica Montseny que es va fer a l'estiu.