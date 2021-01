Jaume Cabré publicarà la seva nova novel·la, "Consumits pel foc", el 7 d'abril

"Consumits pel foc"

Efe

14.01.2021 | 11:40

L'escriptor terrassenc Jaume Cabré arribarà a les llibreries el pròxim dia 7 d'abril amb la seva nova novel·la, "Consumits pel foc", deu anys després de "Jo confesso", segons ha informat avui dijous l'editorial Proa.

Referent de la literatura catalana contemporània, amb una obra traduïda a un centenar de llengües diferents, ara a "Consumits pel foc", que Destino publicarà en castellà, l'autor narra la història d'Ismael, un home que no ha tingut una infància fàcil, però que va aconseguir estudiar i es dedica a l'ensenyament com a professor de llengua i literatura.

Per atzar, un dia es retrobarà amb una antiga veïna, amb la qual començarà a intimar fins que una altra trobada, "aparentment casual, amb el conserge de l'institut on treballa, portarà Ismael a una situació límit de conseqüències traumàtiques". El professor haurà de descobrir què hi ha darrere dels fets en els quals es troba atrapat.

Segons Proa, en l'obra hi ha "els ingredients indispensables de la narrativa de Cabré, administrats amb mà mestra: una història subjugadora, uns personatges amb clarobscurs inquietants i sorpreses d'alt voltatge literari que fan de la lectura un plaer irresistible".