Jam session amb Txus Costalago a la Jazz Cava

Redacció

13.01.2021 | 21:16

La programació estable de la Nova Jazz Cava té avui, dijous, una nova cita amb la Jam Session que tindrà com a protagonista a Txus Costalago Grup. Txus Costalago és un pianista del Prat de Llobregat nascut l'any 1983 i format en la música clàssica. Resideix a Terrassa, ciutat on darrerament ha explorat la música moderna, el jazz i la improvisació.

Al seu repertori podem trobar temes propis i estàndards del jazz portats al seu propi llenguatge. Els darrers anys ha participat al Festival de Jazz de Terrassa amb Los hermanos Guim i obrint diverses jam sessions. També és impulsor i soci fundador del col·lectiu Mujazzt. A la sessió d'avui, Txus estarà acompanyat per Vitalik Bagriy (saxo tenor), Joan Humet (contrabaix) i Oriol Cot (bateria).

Per altra banda, demà, divendres, arribarà el torn de Pere Miró & Marc Ferrer Trio, que presentaran el seu nou àlbum "Insistim". S'explica que des que l'any 2009 van tocar junts a The Big Jamboree, el pianista Marc Ferrer i el saxofonista Pere Miró s'han despertat recíproca admiració musical i complicitat personal. Coneixedors del jazz, del rhythm&blues i disconformes amb la societat actual, han reinterpretat i portat al seu terreny un repertori basat en petites gemmes que músics com Art Blakey, Charles Mingus o Max Roach, van escriure i enregistrar per protestar davant de situacions injustes del seu moment.

A més a més, i seguint aquesta idea, ambdós artistes han compost música original per l'ocasió. Tot aquest repertori el recull el nou àlbum "Insistim", un treball arranjat pel trio habitual de Ferrer integrat per l'Olivier Rocque a la bateria i el Pep Rius al contrabaix. Juntament amb el so poderós del saxo de Miró, podrem sentir un quartet amb arranjaments enèrgics, amb l'exotisme del baríton i amb un nexe d'unió: fer un crit contra les injustícies i un clam per la llibertat!

I, finalment, el dissabte arribarà un dels concerts més esperats de cada any, després de les festes de Nadal, el de La Vella Dixieland, que acaba de celebrar 40 anys de trajectòria sobre els escenaris.