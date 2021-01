L'espectacle "El Trencanous" del Centre Cultural Terrassa s'ajorna al 30 i 31 de gener

11.01.2021 | 16:11

Finalment, l'obra de ballet "El Trencanous" tindrà lloc el 30 i el 31 de gener i no aquest cap de setmana tal com estava previst. El canvi de data és per motius relacionats amb la Covid, segons ha informat el Centre Cultural Terrassa. La nova producció correspon al PAR en Dansa, un Programa d'Alt Rendiment de formació continuada per a joves ballarins que volen fer el salt professional. "El Trencanous" és una obra de ballet amb partitura de Txaikovski, estrenada el 18 de desembre de 1892 al Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, sota la direcció de Riccardo Drigo i amb la coreografia de Lev Ivànov. Aquest famós ballet nadalenc serà posat en escena amb la coreografia de Rodolfo Castellanos sobre la base clàssica de Petipà, i seguirà el guió original introduint petits canvis en els balls de cada país.