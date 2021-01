Russell Crowe fa una intensa interpretació al film "Salvaje". Russell Crowe fa una intensa interpretació al film "Salvaje".

Vampirs i psicópates per començar

Dolors Font

08.01.2021 | 20:28

Els Reis només han portat dues estrenes a la cartellera, "Salvaje" i "El pequeño vampiro". Dimecres arribarà el documental "Allò que no et mata". "Salvaje" ("Unhinged"), de Derrick Borte, no té res a veure amb el clàssic de Marlon Brando de 1953 sinó que ve a ser una combinació d' "El diablo sobre ruedas" de Steven Spielberg i "Un día de furia" de Joel Schumacher, amb un Russell Crowe que es pren molt i molt seriosament el seu paper de boig psicòpata. De fet, la seva intensa interpretació és un dels al·licients d'una violenta pel·lícula de terror psicològic...