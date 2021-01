Reis a ritme de blues i boogie

07.01.2021 | 20:11

La Nova Jazz Cava de Terrassa va acollir la vígilia i el dia de Reis la trobada anual de pianistes de renom amb una gran proposta a ritme de blues i boogie. Sobre l'escenari noms de l'escena com Fabrice Eulry, Kike Jambalaya i Lluís Coloma que ho van donar tot per captivar i contagiar el públic assistent. Els tres pianistes van estar acompanyats de Manolo Germán, al contrabaix, i d'Arnau Julià, a la bateria. La 17a. Blues & Boogie Reunion va fer tres sessions, dos el dia de la vigília de Reis a les 18 h i a les 20 h i una altra el dia de Reis a les 19 h. La Nova Jazz Cava ja havia anunciat que la formació volia oferir una vetllada irrepetible i amb l'atractiu de poder veure totes les combinacions possibles d'interpretar el piano. La programació continua avui, a les 20 h, amb el concert de Xavi Castillo New Quartet.