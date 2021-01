L'actor Òscar Intente estrena "Sobre la Tirania" al Teatre Alegria

05.01.2021 | 12:18

El Teatre Alegria de Terrassa acollirà el dia 16 de gener l'estrena de l'obra "Sobre la Tirania", que és una adaptació teatral lliure en català del best-seller "On Tiranny" de l'historiador nord-americà Timothy Snyder. L'espectacle, un monòleg interpretat per l'actor terrassenc Òscar Intente, és una defensa apassionada dels valors democràtics i una alerta raonada sobre la necessitat d'actuar per defensar-los. Partint de l'èxit internacional del llibre "On Tiranny", "Sobre la Tirania", en català és la primera adaptació en tot el món d'aquesta obra de teatre. La direcció està a càrrec de Carles Grau.