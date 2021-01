Els components de la Fredi's Jazz Band. Els components de la Fredi's Jazz Band.

La Fredi's Jazz Band llançarà el seu primer disc a inicis d'any

Redacció

31.12.2020 | 17:11

La Fredi's Jazz Band és una formació instrumental que va néixer l'any 2013 a l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou de Matadepera sota la direcció musical d'Enric Alegre, músic i professor del centre. En un inici es tractava d'una formació petita formada per alumnes de l'escola i de mica en mica el projecte es va anar fent gran. Fins que ha arribat el moment en què la banda ha decidit gravar el seu primer disc. Ho farà a la Nova Jazz Cava a inicis d'aquest 2021 (té previst fer-ho abans de febrer) i l'àlbum estarà format per temes que han anat acompanyant al grup al llarg d'aquests anys en els seus concerts. Per a poder finançar...