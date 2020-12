La banda Old Cat Swing torna per Cap d'Any i Any Nou amb el seu millor ritme i amb canvis d'horari per la Covid-19. La banda Old Cat Swing torna per Cap d'Any i Any Nou amb el seu millor ritme i amb canvis d'horari per la Covid-19.

La Jazz Cava acomiada l'any 2020 amb un concert de Old Cats Swing

Redacció

30.12.2020 | 20:44

Els equipaments culturals han hagut d'alterar i molt la seva programació aquest 2020 a causa de la Covid-19. La Nova Jazz Cava també ha fet una nova proposta del Concert de Cap d'Any per les restriccions de mobilitat per la crisi sanitària. Enguany, l'actuació de la banda Old Cats Swing -tot un clàssic per aquests dies- serà el dia 31 de desembre, però a les 12 hores del migdia i no a les 00.00 hores de la matinada del mateix dia com es feia sempre. Old Cats Swing és un sextet amb el més granat de la nostra escena que reuneix a Josep Maria Farràs, Adrià Font i Pau Casares (els dos primers terrassencs i tots tres premis Jazzterrassaman), Òscar Font,...