Lorena Toda concep un submón de musicals

Emili González

30.12.2020 | 20:44

Sempre que anava a veure un musical, es preguntava on devien anar a parar tots aquells personatges i actors un cop que queia el teló i s'havien esvaït de l'escenari. Disconforme amb la idea de no acabar-hi de trobar mai una resposta, la Lorena Toda (nascuda a Barcelona l'any 1976, però terrassenca des de ben petita) va decidir crear un món ocult a simple vista i escrit a mida per a tot ells.

Per accedir-hi només cal aixecar una reixa situada al terra de "Westend Street" (editorial Bubok), "el carrer de Londres on, quan acaba la funció, viuen tots els actors de musical de la ciutat". Aquest és el nom del submón inventat per l'autora, i també el títol de la seva primera novel·la, que dimarts passat va presentar en un lloc tan de fantasia, la carpa del Circ Històric Raluy instal·lada a la Plaça Nova, com el túnel secret que descriu en el text.

L'ambientació del llibre a la capital del Regne Unit no és casual. "Volia que fos Londres perquè és una ciutat on vaig viure una època de la meva vida i suposo que em va marcar", explica. Aquella va ser la seva primera experiència fora de casa, on va descobrir un referent del gènere com "Cats" i on recorda que cada setmana anava a veure un musical diferent. De fet, West End és l'àrea que concentra la majoria dels teatres del Gran Londres. "La idea del llibre ha estat crear un triangle entre la ciutat en si, els musicals i una protagonista femenina, l'Elizabeth, que persegueix els seus somnis", diu.

Semblances

El personatge principal de la novel·la, l'Elizabeth, és una executiva londinenca avesada a les inversions. La seva vida s'ha tornat monòtona, però farà un gir després d'assistir al famós musical "El fantasma de l'Òpera". Amb el suport dels seus amics, l'Elizabeth emprèn una aventura per convertir-se en Esmeralda i protagonitzar la versió de l'espectacle que ha canviat per complet la seva existència.

Un cop submergida a la realitat paral·lela de Westend Street, "l'Elizabeth viurà una història amb personatges de musicals com 'Els miserables', 'La bella i la bèstia', 'Miss Saigon' o "Notre-Dame de París", on hi haurà una part romàntica i una de misteri, amb un assassinat", apunta. Per a Toda, la novel·la beu de noms com J.K. Rowling (autora de la saga de "Harry Potter"); Roald Dahl, de "Matilda" (1988); o de Lewis Carroll i la seva "Alícia en el país de les meravelles" (1865).

Doble vessant

La terrassenca -que en la presentació del llibre va estar acompanyada per l'actor barceloní de musicals Joan Vázquez- té una llarga trajectòria en el món de la direcció i l'assessorament empresarial, especialment lligat a l'àmbit farmacèutic i de les empreses de nova creació o "start-ups". A la vegada, compta amb la seva pròpia productora, "Las tomas o las dejas".

Preguntada sobre per què precisament ara s'ha decidit a publicar la seva primera novel·la, assenyala: "Fa temps que tenia el concepte del llibre, però no acabava de trobar el moment per posar-m'hi; fins que fa dos anys vaig deixar la feina amb l'objectiu d'emprendre, de formar-me... i també d'escriure, que resulta un exercici boníssim de creativitat i d'expressió".

El pròleg del llibre, que l'egarenca detalla que ha creat en avions ("els viatges transatlàntics donen molt de si", assegura), l'han escrit dos actors i amics que sempre l'han inspirada, David Ordinas i el televisiu Pablo Puyol.