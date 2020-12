La terrassenca Lorena Toda, amb l'actor Joan Vázquez, a la presentació de "Westend Street". Lluís Clotet La terrassenca Lorena Toda, amb l'actor Joan Vázquez, a la presentació de "Westend Street".

Lorena Toda concep un submón de musicals

Emili González

30.12.2020 | 20:44

Sempre que anava a veure un musical, es preguntava on devien anar a parar tots aquells personatges i actors un cop que queia el teló i s'havien esvaït de l'escenari. Disconforme amb la idea de no acabar-hi de trobar mai una resposta, la Lorena Toda (nascuda a Barcelona l'any 1976, però terrassenca des de ben petita) va decidir crear un món ocult a simple vista i escrit a mida per a tot ells. Per accedir-hi només cal aixecar una reixa situada al terra de "Westend Street" (editorial Bubok), "el carrer de Londres on, quan acaba la funció, viuen tots els actors de musical de la ciutat". Aquest és el nom del submón inventat per l'autora, i també el títol...