Espectacle de circ "Cabaret Tub Mateix!", diumenge al Cultural

Redacció

30.12.2020 | 20:44

El Centre Cultural acull aquest diumenge a les sis de la tarda l'espectacle de circ "Cabaret Tub Mateix!", a càrrec de l'associació terrassenca Tub d'Assaig i que s'emmarca dins de la 14a. edició de la seva proposta "Circ de l'Any". A l'espectacle de circ, creat per a l'ocasió, hi haurà acrobàcia teles, equilibris, malabars, bàscula, clown i cèrcol aeri. Participaran la companyia Filigranes (que serà l'encarregada de conduir la gala), el Circ Pistolet, Balusca Circus i la companyia Terna com a grups locals i membres de Tub d'Assaig, mentre que la Cia La Kanija i Ramiro Vergaz hi seran com a artistes convidats. Les entrades costen 12 euros i es poden treure...