Música, aliments i teatre, a "La Filomena se'n va al mercat"

Contingut patrocinat

Emili González

30.12.2020 | 08:11

"El públic pensa en nosaltres com a una part de la banda sonora de la Festa Major, tant de Terrassa com d'altres poblacions, pels balls d'envelat, pels nostres programes concebuts per a la Fira Modernista... però ja fa vuit anys que vam realitzar una incursió en els concerts familiars amb 'El nostre calendari festiu', i ens havien quedat ganes de repetir-ho", va explicar Carles Llongueras, de Ministrils del Raval, en la presentació ahir de "La Filomena se'n va al mercat", davant del Mercat de la Independència. L'espectacle familiar –amb disseny gràfic de la il·lustradora Anna Clariana– podrà veure's, el 10 de gener, a l'Auditori Municipal de Terrassa.

El lloc escollit per a la posada de llarg de la proposta, ideada per a grans i petits, i que barreja els sons dels temes dels Ministrils amb la dramatúrgia, no va ser casual, donat que el muntatge té molt a veure amb el menjar. "Vam partir de la premissa de vincular les cançons tradicionals del grup amb la idea de fer un viatge a través dels productes típics de diversos indrets de Catalunya; de l'oli del Priorat a la vedella del Pirineu, dels formatges de la Seu d'Urgell a l'arròs del Delta de l'Ebre", va explicar l'autor i el director del muntatge, Jordi Palet, terrassenc amb arrels a Ullastrell.

Per maridar la unió entre els temes musicals que interpretaran, en directe a l'escenari, els set membres de Ministrils ("La Masovera", "La Murga", "Les Majorales", "Marieta Cistellera", "El ball de la civada", "Ball Cerdà", "Toc de castells", "Jota de l'Ebre", "El capità", "Els Macarrons" i, és clar, "La Filomena", una cançó que sempre els ha acompanyat) amb el gust per l'alimentació, apareix la figura de l'actriu egarenca Alba Valldaura, de-senvolupant un triple paper.

passat i present

Per començar, l'intèrpret fa de la tia Filomena, una senyora múrria, un pèl irreverent, per a qui cada àpat és un viatge i cada música, un aliment. El personatge serà una font de coneixement, no tan sols gastronòmic, per a la seva neboda, l'Alba, una nena a qui també dona vida Valldaura.

A banda, l'actriu representa l'Alba de gran, amb la qual cosa els Ministrils proposen "un diàleg entre el present i el passat; entre la velocitat actual i la lentitud d'abans; entre la pressa i la calma; entre el menjar de 'fast-food' i el de xup-xup... Entre una dona d'ara, l'Alba, i una d'abans, la seva tia Filomena".

El grup va anunciar ahir que, a més del primer passi previst per al 10 de gener a les 12 hores, n'hi haurà un segon, a les 18 hores. Les entrades anticipades (a un preu 7 euros) poden comprar-se a la web www.entrapolis.com; el dia del concert, a taquilla, seran a 10 euros.