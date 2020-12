A l'atri de l'Ajuntament, el Xiu-Xiu va parlar amb els infants i en va recollir les cartes als Reis. Alberto Tallón A l'atri de l'Ajuntament, el Xiu-Xiu va parlar amb els infants i en va recollir les cartes als Reis.

El Patge Xiu-Xiu recull les primeres cartes dels nens en una rebuda diferent

Emili González

28.12.2020 | 20:26

La màgia i la il·lusió del Patge Xiu-Xiu van tornar-se a fer presents, dissabte, a Terrassa. Tal com marca la tradició, l'emissari reial va arribar un Sant Esteve més a la ciutat amb l'objectiu de ser l'enllaç entre els desitjos dels infants egarencs i Ses Majestats els Reis d'Orient. Però la benvinguda al Xiu-Xiu d'enguany no va ser com la d'anys anteriors, donat que la pandèmia va obligar a centrar molt l'acte en la presència del patge al Raval de Montserrat. De fet, i per evitar aglomeracions, fins a última hora els organitzadors (el Centre Cultural El Social, en col·laboració amb l'Ajuntament) no van revelar quin seria el punt concret de l'arribada de...