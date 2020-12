Noves directores a la cartellera de Nadal

Dolors Font

24.12.2020 | 15:04

Avui s'estrenen a Terrassa tres pel·lícules: "Foto de familia", "Saint Maud" i "I am woman", totes tres dirigides per dones. Dimarts es podrà veure el documental "Eduard Torres, Edi, un home contra el tedi" i, a més, continua el cicle nadalenc de cinema familiar del Catalunya.

"Foto de familia", de Cécilia Rouaud, és una comèdia dramàtica de 2018 que tracta d'una família en crisi i destaca pel seu repartiment, encapçalat per Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps i Jean-Pierre Bacri. Els germans protagonistes amb prou feines tenen relació però l'enterrament de l'avi els obliga a reunir-se. A França va tenir crítiques molt diverses. Els seus defensors la van considerar realista i tendra i van alabar el final, el disseny de personatges i les interpretacions, a més d'assenyalar la facilitat de la directora per trobar el to just per descriure cadascuna de les situacions plantejades. (Cinesa).

"Saint Maud", "opera prima" de Rose Glass, és una història de terror que ens arriba procedent del festival de Sitges, on sembla ser que va agradar força. També va obtenir una menció honorífica al festival de Londres i ha aconseguit disset "nominacions"als British Independent Film Awards. És la història de la relació tòxica entre una infermera molt catòlica i la seva pacient terminal i funciona molt més bé com a retrat del fanatisme religiós que com a film de terror en el sentit més convencional, ja que procura no abusar excessivament de la truculència habitual en el gènere. Destaca pel repartiment i per l'elegància visual. Les protagonistes són Morfydd Clark i Jennifer Ehle. (Cinesa).

"I am woman", d'Unjoo Moon, és la biografia de la cantant feminista Helen Reddy i té nou "nominacions" als premis del cinema australià d'enguany. Reddy, molt famosa a Austràlia, va morir el proppassat mes de setembre, a l'edat de 78 anys, just quan la pel·lícula s'acabava d'estrenar al seu país.

El títol del film és el de la seva cançó més coneguda -que va guanyar un prestigiós premi nordamericà Grammy- i també serveix com a referència a la seva lluita com a activista pels drets de les dones. Tilda Cobham-Hervey ha estat molt elogiada per la seva interpretació/ imitació de la cantant mentres que la pel·lícula en conjunt ha rebut crítiques diverses. Danielle Macdonald, Evan Peters i Jordan Raskopoulos són els seus companys de repartiment. (Cinesa, en català i castellà).

Altres propostes

"Eduard Torres Edi, un home contra el tedi", d'Antoni Verdaguer, ofereix un retrat molt complet de les múltiples facetes d'Eduard Torres a través d'entrevistes, imatges d'arxiu, enregistraments de ràdio, fotografies i altres documents, entre els quals nombroses caricatures i acudits. (Catalunya, dimarts).

D'altra banda, el cicle nadalenc de cinema familiar continua dilluns i dimarts amb la projecció de "Charlie y la fábrica de chocolate" i "Solo en casa", respectivament. La primera, dirigida per Tim Burton i protagonitzada per Johnny Depp i Freddie Highmore, adapta la novel·la de Roald Dahl. La segona és una comèdia de Chris Columbus que va tenir un èxit extraordinari l'any 1990 i va donar a conèixer Macaulay Culkin, que aleshores tenia 10 anys. (Catalunya).

Continuen en cartell: "El padre" (Catalunya, VOSE i doblada), "Josep" (Catalunya, només fins diumenge), "El inconveniente" (Cinesa), "Wonder Woman 1984" (Cinesa), "Els Croods: una nova era" (Cinesa, en català i castellà), "El verano que vivimos" (Cinesa), "Hasta el cielo" (Cinesa), "Trolls 2" (Cinesa), "En guerra con mi abuelo" (Cinesa), "Pica Pica Musical" (Cinesa) i "Otra vuelta de tuerca" (Cinesa).