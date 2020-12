"Saint Maud" està "nominada" als premis del cinema independent anglès en disset categories diferents. "Saint Maud" està "nominada" als premis del cinema independent anglès en disset categories diferents.

Noves directores a la cartellera de Nadal

Dolors Font

24.12.2020 | 15:04

Avui s'estrenen a Terrassa tres pel·lícules: "Foto de familia", "Saint Maud" i "I am woman", totes tres dirigides per dones. Dimarts es podrà veure el documental "Eduard Torres, Edi, un home contra el tedi" i, a més, continua el cicle nadalenc de cinema familiar del Catalunya. "Foto de familia", de Cécilia Rouaud, és una comèdia dramàtica de 2018 que tracta d'una família en crisi i destaca pel seu repartiment, encapçalat per Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps i Jean-Pierre Bacri. Els germans protagonistes amb prou feines tenen relació però l'enterrament de l'avi els obliga a reunir-se. A...