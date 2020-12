24.12.2020 | 15:04

Gòspel Vallès de Terrassa ha versionat la cançó de Nadal "All I want for Christmas is you", de Mariah Carey. La coral n'ha canviat la lletra per explicar la situació de molts grups que han aturat l'activitat pel virus. El vídeo, "Cantar junts", està al canal de YouTube de l'entitat.