Un quinto virtual

A causa de la pandèmia, El Social no podrà organitzar el tradicional quinto de cada Nadal. Les sessions físiques del joc han quedat anul·lades, però sí que hi haurà una sessió virtual de quinto a través del canal de YouTube del Social. Serà demà, entre les 18 i les 20 hores. "Indicarem com descarregar les cartilles, el 'lloro' anirà cantant, donarem un telèfon de contacte per a qui faci la 'plena' i llavors mostrarà la cartilla per webcam", explica l'organitzador Esteve Garrigó. Si la proposta té èxit, El Social es planteja programar més sessions de quinto 'online' aquestes festes.