Jenni Sánchez, a "Falsa letargia", l'exposició que presenta al Centre Excursionista. Nebridi Aróztegui Jenni Sánchez, a "Falsa letargia", l'exposició que presenta al Centre Excursionista.

Jenni Sánchez fotografia les emocions

Santi Palos

23.12.2020 | 20:49

"Les meves fotografies representen les emocions i experiències que he viscut durant la meva vida", explica Jenni Sánchez Selga (Manresa, 1992, terrassenca des de molt petita), que les exposa per primera vegada a la sala del Centre Excursionista de Terrassa (CET). Són imatges captades a la realitat, però que després tenen una feina important d'edició, és a dir, fer servir les eines l'elaboració d'un llenguatge visual. N'hi ha alguna relacionada amb l'espeleologia, l'activitat que l'autora practica al CET, "que és part important de la meva vida, i per això he volgut fer-hi l'exposició, però no és fotografia de natura ni dels temes de...