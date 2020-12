Gemma Verdaguer, i dos dels retrats que exposa aquestes festes a Cal Felip. Nebridi Aróztegui Gemma Verdaguer, i dos dels retrats que exposa aquestes festes a Cal Felip.

Gemma Verdaguer, una pintora de mirades

Santi Palos

23.12.2020 | 20:49

"Expresso els sentiments de les persones a través de la seva mirada", diu Gemma Verdaguer (Terrassa, 1957), com a lema del seu treball pictòric. "Mirades" es diu la seva primera exposició individual, i a les dinou obres que la formen, realitzades al llarg de l'últim any, hi podem veure les de familiars i amics, i també les de John Lennon, Bob Marley, Jack Nicholson i algunes celebritats més. Les primeres, fetes al natural, les altres basant-se en fotografies. Totes del mateix format, 50 per 60 centímetres, i elaborades amb pintura pastel, "que és molt agraïda", combinada sovint amb oli aquarel·la o altres materials. Verdaguer fa set anys que...