Anul·lats "Els Pastorets" del Social

E. G.

23.12.2020 | 20:49

El Centre Cultural El Social no interpretarà "Els Pastorets" al Teatre Principal aquest Nadal, just quan l'entitat comença a celebrar que fa 100 anys de funcions del text de Folch i Torres ("Els Pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús"), des d'aquell Nadal del 1921. El motiu és "no haver rebut l'autorització del Procicat per tirar l'obra endavant", expliquen des del Social. De fet, aquest serà el primer any, des de la Guerra Civil, que no hi haurà "Pastorets" per Nadal a Terrassa. "On és l'error? Que no som professionals. Que no ens consideren 'una activitat estable habitual'", indica El Social. "Entenem i acceptem que per...