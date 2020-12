Un Àlex Rigola madur visita el Teatre Principal de Terrassa Un Àlex Rigola madur visita el Teatre Principal de Terrassa

José Antonio Aguado

23.12.2020 | 20:49

De l'Àlex Rigola que vam veure fa vint anys amb obres memorials com la seva versió de Juli Cèsar al Teatre Lliure, només ens queda el micro en mà de l'actor. Aquest diumenge ens ha presentat la seva versió de La gavina (1896), d'Anton Txèkhov, en la qual es narra la història de diversos artistes que es reuneixen en una casa de camp per descansar: Irina, l'actriu supèrbia, garrepa i orgullosa; l'escriptor famós i parella d'Irina i Konstantin Treplyov, fill d'Irina, aspirant a escriptor, qui sempre ha lluitat per l'aprovació de la seva mare i Nina Zarechnaya, filla d'un terratinent de la zona, enamorada de Konstantin i aspirant a actriu, que està disposada...