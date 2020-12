Geni Barry, en el seu concert del 2016 a la Jazz Cava. Marta Balaguer Geni Barry, en el seu concert del 2016 a la Jazz Cava.

El vibrafon del jazz català es diu Geni Barry i torna a la Cava amb disc nou

Santi Palos

18.12.2020 | 20:52

En el món del jazz és on el vibràfon ha tingut més recorregut, tot i que no són gaires els músics que trien aquest instrument. A Catalunya, el vibrafonista de jazz amb una trajectòria més llarga i més conegut, amb un reconeixement d'abast europeu, el vibrafon per excel·lència, és Geni Barry (Eugeni Barrera, Barcelona, 1947). Un músic que es va fer ell mateix el seu primer vibrafon quan tenia 14 anys (després esdevindria un professional de la robòtica industrial), i va començar a actuar als 18 .Seria l'inici d'una carrera en què tindria com a mestres i companys d'escenari a Tete Montoliu i Bobby Hutcherson. Vell conegut...