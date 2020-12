Terrassa Música Moderna porta demà la cantant i pianista Meritxell Neddermann

19.12.2020 | 04:00

La clàssica i el gospel han estat les músiques que Meritxell Neddermann escolta des de petita, i que en les seves composicions fusiona amb sons extrets de l'indie-rock, el soul, el hip-hop, o les bandes sonores. Aquesta pianista i cantant catalana de 30 anys, germana de Judit Neddermann, ha aconseguit un estil propi i de definició difícil, que es pot sentir al seu darrer disc, "In the Backyard of the Castle", amb cançons en anglès i català, i demà a les vuit del vespre, a la Nova Jazz Cava. El seu concert forma part de la programació de Terrassa Música Moderna, i les entrades tenen un preu de dotze euros (anticipada, deu euros).