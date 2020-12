Rosa Raluy, al centre, en un moment de l'espectacle. Nebridi Aróztegui Rosa Raluy, al centre, en un moment de l'espectacle.

La història i l'actualitat del circ a la pista del Raluy

Santi Palos

18.12.2020 | 20:52

Quan era un nen i venia un circ a Sant Adrià de Besòs, on es va criar, tot i haver nascut casualment a Carcassona l'any 1911, Luis Raluy Iglesias se sentia cridat per la seva màgia, però sempre s'havia de quedar a fora de la carpa. Els seus pares eren tan pobres que, malgrat la fascinació del seu fill pel circ, no li podien pagar una entrada. Luis Raluy es quedava veient com la gent entrava i sortia, preguntant-se sobre allò que s'hi feia més enllà dels cortinatges de la porta. Fins que, un dia, es va colar, i, per fi, va veure una funció de circ. Els efectes de les impressions que tingué aquell dia s'han perllongat durant més d'un segle, segueixen vius i les...