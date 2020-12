El botànic Àngel Hernández publica un llibre de "Plantes remeieres silvestres"

19.12.2020 | 04:00

El botànic Àngel Manuel Hernández Cardona té publicats, entre llibres, opuscles i articles, un total de 136 treballs sobre el món de les plantes (a banda de les més de mil entrades que va escriure per la Gran Enciclopèdia Catalana). El darrer és el llibre "Plantes remeires silvestres", coescrit amb Joan Altimira, que acaba de publicar a l'editorial Farell. L'obra està concebuda com una eina pràctica ·per identificar i reconèixer les plantes remeieres silvestres, és a dir, de les plantes que proporcionen remeis populars i tradicionals, que creixen espontàniament a la natura i que poden resultar beneficioses per a la salut". Consta de 62 fitxes de plantes, amb fotografies, les seves característiques i virtuts medicinals, i la preparació i l'ús. També presenta informació sobre la recollida i assecatge, les dosis, els principis actius i un glossari de termes terapèutics.

Un altre llibre d'Hernández Cardona, "Les plantes de Viladecavalls" (2004), ha estat digitalitzat i posat a internet per l'ajuntament d'aquesta localitat. La iniciativa ha sorgit del fet que es tracta una obra totalment exhaurida, i que estava sent molt buscada pels bibliòfils de botànica i interessats en el medi natural del municipi.