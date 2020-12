Un anterior concert de la Banda de Terrassa a l'Auditori Municipal. Lluís Clotet Un anterior concert de la Banda de Terrassa a l'Auditori Municipal.

La Banda de Terrassa es desdobla per fer avui el Concert de Nadal

Santi Palos

18.12.2020 | 20:52

El cap de setmana d'abans del 25 de sembre esdevé cada any, a Terrassa, un veritable festival de música clàssica i popular. La pandèmia l'ha empetitit força, però, malgrat tot, resisteix: avui i demà hi ha concerts de Nadal a la ciutat. La Banda de Terrassa fa el seu, aquest a les dotze i també a les sis de la tarda (dues actuacions que tindran el mateix repertori) a l'Auditori Municipal. No és el concert que la Banda de Terrassa hauria volgut fer, en circumstàncies normals. La formació que dirigeix Pol Pastor havia començat a preparar, per aquest Nadal, "TV Show", un programa de músiques de sèries (i anuncis!) de televisió,...